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Туреччина не пустить у Чорне море британські тральники для України — причини

3 січня 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Туреччина не пустить у Чорне море британські тральники для України — причини
Протока Босфор. Фото: Wikipedia
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Уряд Туреччини не дозволить британським кораблям пройти через Босфор для Чорного моря. Йдеться про мінні тральники, які північна країна передала Україні для розмінування. 

Про це повідомили в турецькому Центрі боротьби з дезінформацією.

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За їхньою інформацією, турецька сторона хоче запобігти ескалації конфлікту на Чорному морі. Анкара ухвалила таке рішення до кінця війни в Україні. 

"Туреччина, дотримуючись Конвенції Монтре з 1936 року, зберігає свою позицію протягом усієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі", — зазначають у відомстві.

Крім того, турецька сторона проінформувала про своє рішення союзників НАТО. І наголосила, що протоки у воєнних цілях закриті для обох країн конфлікту.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.

Також ми писали, що за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках.

Додамо, на південному напрямку повітряний простір патрулюють літаки НАТО. Наразі біля берегів Одеської області спостерігається активність американського Boeing P-8A Poseidon. 

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