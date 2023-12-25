Росіяни намагаються атакувати критичні обʼєкти Одещини, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни продовжують систематично атакувати південь України, сподіваючись пошкодити обʼєкти, які забезпечують життєдіяльність регіонів. Наразі під удар ворога потрапила Одеська область, однак окупанти не зазнали успіхів.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, наразі дрони-камікадзе росіян використовують більш у розвідувальних цілях, ніж в ударних. Також є за мету у ворога виснажити системи ППО.

"Така потужна бойова робота була передбачена нами, і дійсно всі сили були направлені на те, щоб відбивати усі атаки. Наші Сили оборони відпрацювали достатньо ефективно", — сказала Гуменюк.

Що відомо про атаку на Одесу

За інформацією військових, ворог використовує нову тактику атаки на Одеську область, використовуючи саме авіацію.

Перш за все, таке рішення було прийнято через небезпеку для флоту, однак наразі спостерігається й літакопад, який може змусити окупантів знову шукати нові тактики.

Нагадаємо, після ефективного збиття трьох російських літаків Су-34 силами ЗСУ в російських лавах відзначається затишшя. Окупанти утримуються від активного використання керованих авіабомб.

Також ми писали, що Збройні сили України найближчим часом зможуть взяти під вогневе ураження важливу логістичну дорогу росіян на півдні. Йдеться про перешийок біля Армянська, який зʼєднує Крим з окупованою частиною Херсонської області.