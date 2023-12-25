Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне пытаются атаковать критические объекты Одесчины, — Гуменюк arrow

Россияне пытаются атаковать критические объекты Одесчины, — Гуменюк

25 декабря 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне пытаются атаковать критические объекты Одесчины, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне продолжают систематически атаковать юг Украины в надежде повредить объекты, обеспечивающие жизнедеятельность регионов. Сейчас под удар врага попала Одесская область, однако оккупанты не преуспели.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По ее словам, дроны-камикадзе россиян используют больше в разведывательных целях, чем в ударных. Также цель у врага — истощить системы ПВО.

"Такая мощная боевая работа была предусмотрена нами, и действительно все силы были направлены на то, чтобы отбивать все атаки. Наши Силы обороны отработали достаточно эффективно", — сказала Гуменюк.

Что известно об атаке на Одессу

По информации военных, враг использует новую тактику атаки на Одесскую область, используя именно авиацию.

Прежде всего, такое решение было принято из-за опасности для флота, однако сейчас наблюдается и самолетопад, который может заставить оккупантов снова искать новые тактики.

Напомним, после эффективного сбивания трех российских самолетов Су-34 силами ВСУ, в российских рядах отмечается затишье. Оккупанты воздерживаются от активного использования управляемых авиабомб.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время смогут взять под огневое поражение важный логистический путь россиян на юге. Речь идет о перешейке возле Армянска, соединяющего Крым с оккупированной частью Херсонской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме