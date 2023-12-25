Россияне пытаются атаковать критические объекты Одесчины, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Россияне продолжают систематически атаковать юг Украины в надежде повредить объекты, обеспечивающие жизнедеятельность регионов. Сейчас под удар врага попала Одесская область, однако оккупанты не преуспели.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, дроны-камикадзе россиян используют больше в разведывательных целях, чем в ударных. Также цель у врага — истощить системы ПВО.

"Такая мощная боевая работа была предусмотрена нами, и действительно все силы были направлены на то, чтобы отбивать все атаки. Наши Силы обороны отработали достаточно эффективно", — сказала Гуменюк.

Что известно об атаке на Одессу

По информации военных, враг использует новую тактику атаки на Одесскую область, используя именно авиацию.

Прежде всего, такое решение было принято из-за опасности для флота, однако сейчас наблюдается и самолетопад, который может заставить оккупантов снова искать новые тактики.

Напомним, после эффективного сбивания трех российских самолетов Су-34 силами ВСУ, в российских рядах отмечается затишье. Оккупанты воздерживаются от активного использования управляемых авиабомб.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время смогут взять под огневое поражение важный логистический путь россиян на юге. Речь идет о перешейке возле Армянска, соединяющего Крым с оккупированной частью Херсонской области.