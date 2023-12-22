ЗСУ можуть взяти під контроль важливу дорогу в Крим, — Гуменюк

Логістична дорога окупантів. Фото: скриншот DeepState

Збройні сили України найближчим часом зможуть взяти під вогневе ураження важливу логістичну дорогу росіян на півдні. Йдеться про перешийок біля Армянська, який зʼєднує Крим з окупованою частиною Херсонської області.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, траса М-17 є основним логістичним хабом росіян на півдні, тож її контроль практично паралізує переміщення росіян та поповнення БК.

"Фактично єдина траса, яка дозволяє повноцінно використовувати себе для поповнення ресурсів — це М17 через Армянськ, бо всі інші містять в собі мости і неповноцінно функціонують. А М17, ворог відчуває, що дуже скоро може опинитися під дуже потужним вогневим контролем Сил оборони. Вже і зараз росіяни не почуваються там спокійно", — сказала Гуменюк.

Армянськ на карті. Фото: скриншот

Крим потрібно взяти під контроль

За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, Україні потрібно взяти під тотальний контроль півострів Крим, оскільки він є головною логістичною базою окупаційних військ. У 2023 році було достатньо ефективних спроб зробити це принаймні у повітрі.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров впевнений на 100%, що Україна поверне собі Крим та усі інші свої території. Однак для цього потрібна підтримка міжнародних партнерів.

Також ми писали, що у росіян на Чорному морі можуть бути значні логістичні проблеми після перебазування флоту в Новоросійськ.