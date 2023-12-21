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Росія не змогла наладити логістику у Чорному морі — Гуменюк про зникнення ракетоносіїв

21 грудня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія не змогла наладити логістику у Чорному морі — Гуменюк про зникнення ракетоносіїв
Ракетоносій "Адмірал Макаров". Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом трьох тижнів росіяни не виводили на чергування у Чорне море ракетоносії. Це може бути повʼязано зі значними логістичними проблемами після перебазування флоту у Новоросійськ. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, останнім часом ворог намагається знайти нову систему, щоб убезпечити своє перебування у Чорному морі. Наразі вони хочуть відновити повноцінне чергування ракетоносіїв, проте поки тестують це біля берегів Краснодарського краю. 

"Вони можуть тримати ракетоносії на чергуванні навіть по кілька діб, але останнім часом не було такої активності. Певною мірою це може бути повʼязано з тим, що вони не владнали логістику з забезпеченням завантаження "Калібрів". Вона залишилася в Севастополі", — сказала військова. 

Ситуація на півдні

Крім того, Гуменюк зазначила, що росіяни підтягують резерви на лівобережжя Херсонщини. Ворог намагається зберігати техніку від ударів FPV-дронів та намагається більше атакувати живою силою.  

"Наша контрбатарейна робота має свої результати. За минулу добу нам вдалося знищити три "Урагани"‎, якими РФ готувалася бити по Херсонщині. Ворог намагається відновити свої позиції, але ми продовжуємо свою боротьбу", — додала речниця "Півдня". 

Нагадаємо, станом на 21 грудня у Чорному морі знову спостерігаються погіршення погодних умов. Попри це ворог вивів флот на чергування, однак без ракетоносіїв.

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