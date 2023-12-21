Ворог продовжує збільшувати кількість кораблів у Чорному морі

Кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на 21 грудня у Чорному морі знову спостерігаються погіршення погодних умов. Попри це ворог вивів флот на чергування, однак без ракетоносіїв.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі;

в Азовському морі — один корабель;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 25 суден, 2 рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Одеська область продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей ворога. Наразі росіяни взяли певну паузу в обстрілах півдня, готуючи новий масований удар. Тож найближчими днями слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Також ми писали, що сьогодні вночі росіяни котре атакували Україну "шахідами". Загалом, окупанти вдарили 35 дронами, але сили ППО знищили 34 з них.

Додамо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 21 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.