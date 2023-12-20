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Ворог збільшив кількість кораблів у Чорному морі — причини

20 грудня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог збільшив кількість кораблів у Чорному морі — причини
Кораблі на чергуванні у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 20 грудня, у Чорному морі вгамувався шторм та розсіявся туман, тож ворог збільшив концентрацію кораблів. Наразі на бойовому чергуванні присутні лише патрульні кораблі, ракетоносії заведені у пункти базування. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 14 суден, 3 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 22 судна, 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, російський флот почав активніше переміщувати свої кораблі з тимчасово окупованого Криму. Наразі бойові одиниці зберігаються у Новоросійську, однак ворог готує нову базу на території тимчасово окупованої Грузії, у так званій Абхазії.

Також ми писали, що Одеська область продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей ворога. Наразі росіяни взяли певну паузу в обстрілах півдня, готуючи новий масований удар. Тож найближчими днями слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Додамо, у ніч проти 20 грудня російські окупанти випустили по Україні 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131". Українська ППО знищила 18 із них.

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