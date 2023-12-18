Нова база на Чорному морі — РФ намагається врятувати кораблі в окупованій Грузії

Порт Очамчире в Грузії. Фото: Civil Georgia

Російський флот почав активніше переміщувати свої кораблі з тимчасово окупованого Криму. Наразі бойові одиниці зберігаються у Новоросійську, однак ворог готує нову базу на території тимчасово окупованої Грузії, у так званій Абхазії.

Про це пише видання Newsweek.

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За їхньою інформацією, про це свідчать супутникові знімки Чорного моря. Наразі в порту Очамчире тривають будівельні та днопоглиблювальні роботи. Таке рішення зробило б російський флот менш уразливим для атак морських дронів й авіації ЗСУ.

Російський флот в Абхазії

Також раніше про це говорив анклаву Аслан Бжанія. За його словами, роботи в порту спрямовані на підвищення обороноздатності як Росії, так і Абхазії.

Нагадаємо, новий морський дрон РФ "Одуванчик" може стати загрозою для цивільних суден у Чорному морі. Зокрема, під ударом можуть бути кораблі, які працюють у чорноморських зернових коридорах.

Також ми писали, що Чорноморський флот Російської Федерації втратив свою повноцінність і не може ефективно прикривати свої сухопутні війська. Це створює небезпеку, оскільки ворог може сконцентрувати свої сили на активізації обстрілів та використанні дронів-камікадзе.