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Новая база на Черном море — РФ пытается спасти корабли в оккупированной Грузии

18 декабря 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Новая база на Черном море — РФ пытается спасти корабли в оккупированной Грузии
Порт Очамчире в Грузии. Фото: Civil Georgia
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российский флот начал активнее перемещать свои корабли из временно оккупированного Крыма. Пока боевые единицы хранятся в Новороссийске, однако враг готовит новую базу на территории временно оккупированной Грузии, в так называемой Абхазии.

Об этом пишет издание Newsweek.

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По их информации, об этом свидетельствуют спутники снимков Черного моря. В порту Очамчире продолжаются строительные и дноуглубительные работы. Такое решение сделало бы российский флот менее уязвимым для атак морских дронов и авиации ВСУ.

Российский флот в Абхазии

Также ранее об этом говорил анклаву Аслан Бжания. По его словам, работы в порту направлены на повышение обороноспособности как России, так и Абхазии.

Напомним, новый морской дрон РФ "Одуванчик" может стать угрозой для гражданских судов в Черном море. В частности, под ударом могут оказаться корабли, работающие в черноморских зерновых коридорах.

Также мы писали, что Черноморский флот Российской Федерации утратил свою полноценность и не может эффективно прикрывать свои сухопутные войска. Это создает опасность, поскольку враг может сконцентрировать свои силы на активизации обстрелов и использовании дронов-камикадзе.

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