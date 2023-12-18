Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Російський морський дрон може становити загрозу для цивільних суден arrow

Російський морський дрон може становити загрозу для цивільних суден

18 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російський морський дрон може становити загрозу для цивільних суден
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Новий морський дрон РФ "Одуванчик" може стати загрозою для цивільних суден у Чорному морі. Зокрема, під ударом можуть бути кораблі, які працюють у чорноморських зернових коридорах.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, ворог постійно намагався зупинити рух кораблів у Чорному морі, звинувачуючи зернові  балкери у транспортуванні зброї. 

"Розуміючи, що маємо справу з країною-терористкою, не можна виключати, що такі дрони будуть застосовані і проти цивільних суден. Тим більше неодноразово лунали заяви з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі", — сказала Гуменюк. 

Робота зернового коридору продовжується

Крім того, військова зазначила, що навігаційний коридор функціонує, попри штормову погоду і підвищення мінної загрози.

"Сили оборони забезпечують контроль за максимально безпечним проходженням суднами територіального моря України з подальшим виходом у міжнародні води", — додала речниця "Півдня".

Нагадаємо, станом на 18 грудня у портах Великої Одеси на завантаженні перебувають 18 суден. Також до своїх кінцевих точок прямують ще 11 балкерів.

Додамо, на чергуванні у Чорному морі залишається ворожий флот. Кораблі РФ патрулюють біля берегів тимчасово окупованого Криму, однак ракетоносії заведені у пункти базування. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі