Російський морський дрон може становити загрозу для цивільних суден

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Новий морський дрон РФ "Одуванчик" може стати загрозою для цивільних суден у Чорному морі. Зокрема, під ударом можуть бути кораблі, які працюють у чорноморських зернових коридорах.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, ворог постійно намагався зупинити рух кораблів у Чорному морі, звинувачуючи зернові балкери у транспортуванні зброї.

"Розуміючи, що маємо справу з країною-терористкою, не можна виключати, що такі дрони будуть застосовані і проти цивільних суден. Тим більше неодноразово лунали заяви з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі", — сказала Гуменюк.

Робота зернового коридору продовжується

Крім того, військова зазначила, що навігаційний коридор функціонує, попри штормову погоду і підвищення мінної загрози.

"Сили оборони забезпечують контроль за максимально безпечним проходженням суднами територіального моря України з подальшим виходом у міжнародні води", — додала речниця "Півдня".

Нагадаємо, станом на 18 грудня у портах Великої Одеси на завантаженні перебувають 18 суден. Також до своїх кінцевих точок прямують ще 11 балкерів.

Додамо, на чергуванні у Чорному морі залишається ворожий флот. Кораблі РФ патрулюють біля берегів тимчасово окупованого Криму, однак ракетоносії заведені у пункти базування.