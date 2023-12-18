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Загроза з Чорного моря — у якому стані флот РФ

18 грудня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загроза з Чорного моря — у якому стані флот РФ
Кораблі на чергуванні. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 18 грудня на чергуванні у Чорному морі залишається ворожий флот. Кораблі РФ патрулюють біля берегів тимчасово окупованого Криму, однак ракетоносії заведені у пункти базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 11 суден, 5 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 32 судна, 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Болгарія, Румунія та Туреччина — країни-члени НАТО — планують підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря. Відомо, що це відбудеться 11 січня у Стамбулі.

Також ми писали, що Чорноморський флот Російської Федерації втратив свою повноцінність і не може ефективно прикривати свої сухопутні війська. Це створює небезпеку, оскільки ворог може сконцентрувати свої сили на активізації обстрілів та використанні дронів-камікадзе.

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