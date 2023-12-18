Загроза з Чорного моря — у якому стані флот РФ
Станом на ранок 18 грудня на чергуванні у Чорному морі залишається ворожий флот. Кораблі РФ патрулюють біля берегів тимчасово окупованого Криму, однак ракетоносії заведені у пункти базування.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблі;
- в Азовському морі — один корабель;
- в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 11 суден, 5 рухалося з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 32 судна, 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, Болгарія, Румунія та Туреччина — країни-члени НАТО — планують підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря. Відомо, що це відбудеться 11 січня у Стамбулі.
Також ми писали, що Чорноморський флот Російської Федерації втратив свою повноцінність і не може ефективно прикривати свої сухопутні війська. Це створює небезпеку, оскільки ворог може сконцентрувати свої сили на активізації обстрілів та використанні дронів-камікадзе.
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