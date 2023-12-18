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Угроза с Черного моря — в каком состоянии флот РФ

18 декабря 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Угроза с Черного моря — в каком состоянии флот РФ
Корабли на дежурстве. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро 18 декабря на чередовании в Черном море остается вражеский флот. Корабли РФ патрулируют у берегов временно оккупированного Крыма, однако ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;
  • в Азовском море — один корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 11 судов, 5 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 32 судна, 5 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Болгария, Румыния и Турция — страны-члены НАТО — планируют подписать соглашение о совместном разминировании акватории Черного моря. Известно, что это произойдет 11 января в Стамбуле.

Также мы писали, что Черноморский флот Российской Федерации утратил свою полноценность и не может эффективно прикрывать свои сухопутные войска. Это создает опасность, поскольку враг может сконцентрировать свои силы на активизации обстрелов и использовании дронов-камикадзе.

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