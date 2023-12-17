Російський флот не здатен прикривати свої сухопутні війська, — Братчук

Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Чорноморський флот Російської Федерації втратив свою повноцінність і не може ефективно прикривати свої сухопутні війська. Це створює небезпеку, оскільки ворог може сконцентрувати свої сили на активізації обстрілів та використанні дронів-камікадзе.

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

"Що стосується активізації по Одесі, то ворог робитиме ставку на дрони-камікадзе, запускаючи їх з Криму. Вони облаштували 5-ту локацію в Балаклаві й запускають їх ще й звідти. Під загрозою південь, зокрема Одещина", — зазначив речник Української добровольчої армії Південь.

Також Братчук відзначив, що тактична авіація ворога у Чорному морі зменшила свою активність після того, як українські захисники збили їх бомбардувальник.

Нагадаємо, російські військові розгорнули додаткові майданчики для запуску ударних дронів "шахед" в окупованому Криму. БпЛА тепер летять і з Балаклави.

Також ми писали, що станом на 17 грудня, Росія продовжує зберігати свою присутність у Чорному морі. Наразі через складні погодні умови ракетоносії знаходяться у пунктах базування, але десантні кораблі все-таки вийшли у море.