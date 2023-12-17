Росіяни розгорнули нові майданчики у Криму для запуску БпЛА, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Російські військові розгорнули додаткові майданчики для запуску ударних дронів "шахід" в окупованому Криму. БпЛА тепер летять і з Балаклави.

Про це в етері "Ми-Україна" повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Вони намагаються запускати з тимчасово окупованого Криму, розширяючи там географію цих площадок, з яких вони це роблять, розуміючи, що дійсно можуть бути уражені Збройними силами України, оскільки ми дістаємо аж до Керчі. Якщо раніше вони запускали тільки з мису Чауда, то тепер фіксуємо пуски ще й з Балаклави", — заявила військова.

Вона також додала, що під час останньої атаки ворог спрямовував дрони так, щоб вони проходили по тимчасово окупованій Херсонщині якнайдалі від українських об'єктів, уникаючи можливості поразки.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.

Також ми писали, що у ніч проти 17 грудня, ворог атакував Одеську область. Там близько 23:40 гриміли вибухи.

Додамо, що понад чотири години знадобилося одеським рятувальникам, щоб ліквідувати наслідки російського "прильоту". Руйнування зазнали три одноповерхові житлові будинки, два з них палали.