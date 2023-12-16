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Вибухи в Одеській області — удар "шахедів" по регіону

16 грудня 2023 23:45
оновлено: 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня — удар "шахедів"
Дим після вибуху в нічному місті. Фото: facebok. com/oleg banderas
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одеській області зараз, 16 грудня, прогриміли близько 23:40. Попередньо, звуки свідчать про роботу сил ППО. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Про вибухи в Одеській області повідомляють місцеві пабліки. 

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Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня

Так, за даними місцевих ЗМІ, в Одеській області українські захисники збивають ворожі "шахеди".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса. Одеса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса. Одеса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Оновлено 23:56. Тим часом в центральних та південних областях України триває повітряна тривога. В небезпеці Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога. Загроза ударних БпЛА триває, також Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку та пуски ракет.

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