Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня — удар "шахедів"

Дим після вибуху в нічному місті. Фото: facebok. com/oleg banderas

Вибухи в Одеській області зараз, 16 грудня, прогриміли близько 23:40. Попередньо, звуки свідчать про роботу сил ППО. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Про вибухи в Одеській області повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня

Так, за даними місцевих ЗМІ, в Одеській області українські захисники збивають ворожі "шахеди".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса. Одеса"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Оновлено 23:56. Тим часом в центральних та південних областях України триває повітряна тривога. В небезпеці Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога. Загроза ударних БпЛА триває, також Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку та пуски ракет.