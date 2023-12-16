Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня — удар "шахедів"

Вибухи в Одеській області — удар "шахедів" по регіону
Вибухи в Одеській області зараз, 16 грудня, прогриміли близько 23:40. Попередньо, звуки свідчать про роботу сил ППО. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Про вибухи в Одеській області повідомляють місцеві пабліки.
Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня
Так, за даними місцевих ЗМІ, в Одеській області українські захисники збивають ворожі "шахеди".
Оновлено 23:56. Тим часом в центральних та південних областях України триває повітряна тривога. В небезпеці Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.
Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога. Загроза ударних БпЛА триває, також Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку та пуски ракет.
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