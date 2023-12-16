Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня — удар "шахедів"

Взрывы в Одесской области - удар "шахедов" по региону
16 декабря 2023 23:45
обновлено: 23:58
Дым после взрыва в ночном городе. Фото:
Взрывы в Одесской области сейчас, 16 декабря, прогремели около 23:40. Предварительно звуки свидетельствуют о работе сил ПВО. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики.
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Так, по данным местных СМИ, в Одесской области украинские защитники сбивают вражеские "шахеды".
Обновлено 23:56. Тем временем, в центральных и южных областях Украины продолжается воздушная тревога. Опасны Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.
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