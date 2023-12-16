Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня — удар "шахедів"

Дым после взрыва в ночном городе. Фото:

Взрывы в Одесской области сейчас, 16 декабря, прогремели около 23:40. Предварительно звуки свидетельствуют о работе сил ПВО. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики.

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Так, по данным местных СМИ, в Одесской области украинские защитники сбивают вражеские "шахеды".

Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Новости Одесса. Одесса"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Обновлено 23:56. Тем временем, в центральных и южных областях Украины продолжается воздушная тревога. Опасны Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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