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Взрывы в Одесской области - удар "шахедов" по региону

16 декабря 2023 23:45
обновлено: 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вибухи в Одеській області зараз 16 грудня — удар "шахедів"
Дым после взрыва в ночном городе. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одесской области сейчас, 16 декабря, прогремели около 23:40. Предварительно звуки свидетельствуют о работе сил ПВО. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики.

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Так, по данным местных СМИ, в Одесской области украинские защитники сбивают вражеские "шахеды".

Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Новости Одесса. Одесса"
Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Новости Одесса. Одесса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Обновлено 23:56. Тем временем, в центральных и южных областях Украины продолжается воздушная тревога. Опасны Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 16 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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