Россияне развернули новые площадки в Крыму для запуска БпЛА, — Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Российские военные развернули дополнительные площадки для запуска ударных дронов "шахид" в оккупированном Крыму. БпЛА теперь летят и с Балаклавы.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Они пытаются запускать из временно оккупированного Крыма, расширяя там географию этих площадок, с которых они это делают, понимая, что действительно могут быть поражены Вооруженными силами Украины, поскольку мы достаем до Керчи. Если раньше они запускали только из мыса Чауда, то теперь фиксируем пуски еще и с Балаклавы", — заявила военная.

Она также добавила, что во время последней атаки враг направлял дроны так, чтобы они проходили по временно оккупированной Херсонщине подальше от украинских объектов, избегая возможности поражения.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.

Также мы писали, что в ночь на 17 декабря, враг атаковал Одесскую область. Там около 23:40 гремели взрывы.

Добавим, что более четырех часов понадобилось одесским спасателям, чтобы ликвидировать последствия российского "прилета". Разрушения получили три одноэтажных жилых дома, два из них пылали.