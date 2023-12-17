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Одеські рятувальники показали як ліквідовували наслідки нічної атаки

17 грудня 2023 09:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеські рятувальники показали як ліквідовували наслідки нічної атаки
Зруйнований будинок. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Понад чотири години знадобилося одеським рятувальникам, щоб ліквідувати наслідки російського "прильоту". Руйнування зазнали три одноповерхові житлові будинки, два з них палали. 

Про це повідомили у ГУ ДСНС України.

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"Також сталось руйнування складського приміщення приватної спортивної установи з подальшим загорянням, яке було ліквідовано вогнеборцями. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям поруч розташованих будинків, частина з яких також зазнали пошкоджень", — йдеться у повідомленні. 

У ДСНС зазначили, що всього залучались 10 одиниць техніки та 53 рятувальники.

Нічна атака Одещини 

Протягом п'яти годин ворог атакував Одеську область, було запущено ударні безпілотники типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною дев'ять БпЛА. 

Падіння уламків на приватний будинок на Одещині

Уламки одного зі збитих дронів впали на приватний житловий будинок. Це сталося в Одеському районі. В результаті падіння уламків будинок вибухнув. На місці пожежі загинув чоловік.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.

Також ми писали, що у ніч проти 17 грудня, ворог атакував Одеську область. Там близько 23:40 гриміли вибухи.

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