Одесские спасатели показали, как ликвидировали последствия ночной атаки
Более четырех часов понадобилось одесским спасателям, чтобы ликвидировать последствия российского "прилета". Разрушения получили три одноэтажных жилых дома, два из них пылали.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.
"Также произошло разрушение складского помещения частного спортивного учреждения с последующим возгоранием, которое было ликвидировано пожарными. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям рядом расположенных домов, часть из которых также получили повреждения", — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что всего привлекались 10 единиц техники и 53 спасателя.
Ночная атака Одесчины
В течение пяти часов враг атаковал Одесскую область, были запущены ударные беспилотники типа "Shahed-131/136". Силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью девять БпЛА.
Падение обломков на частный дом в Одесской области
Обломки одной из сбитых дронов упали на частный жилой дом. Это произошло в Одесском районе. В результате падения обломков здание взорвалось. На месте пожара погиб мужчина.
Напомним, спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.
Также мы писали, что в ночь на 17 декабря, враг атаковал Одесскую область. Там около 23:40 гремели взрывы.
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