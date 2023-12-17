Одесские спасатели показали, как ликвидировали последствия ночной атаки

Разрушенный дом. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Более четырех часов понадобилось одесским спасателям, чтобы ликвидировать последствия российского "прилета". Разрушения получили три одноэтажных жилых дома, два из них пылали.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

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"Также произошло разрушение складского помещения частного спортивного учреждения с последующим возгоранием, которое было ликвидировано пожарными. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям рядом расположенных домов, часть из которых также получили повреждения", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что всего привлекались 10 единиц техники и 53 спасателя.

Ночная атака Одесчины

В течение пяти часов враг атаковал Одесскую область, были запущены ударные беспилотники типа "Shahed-131/136". Силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью девять БпЛА.

Падение обломков на частный дом в Одесской области

Обломки одной из сбитых дронов упали на частный жилой дом. Это произошло в Одесском районе. В результате падения обломков здание взорвалось. На месте пожара погиб мужчина.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.

Также мы писали, что в ночь на 17 декабря, враг атаковал Одесскую область. Там около 23:40 гремели взрывы.