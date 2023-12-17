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Внаслідок нічної атаки на Одещину загинула людина — фото руйнувань

17 грудня 2023 08:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Внаслідок нічної атаки на Одещину загинула людина — фото руйнувань
Пожежа у приватному будинку внаслідок ворожої атаки. Фото: Олег Кіпер
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог здійснив чергову атаку на південну частину України сьогодні вночі, 17 грудня. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу цієї ночі, однак уламки впали на приватний будинок в Одеському районі. Загинув чоловік.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня.

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Протягом п'яти годин ворог атакував Південні області України. По Одеській та Херсонській областям було запущено ударні безпілотники типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили 16 ворожих БпЛА. Зокрема, сім з них на Херсонщині, а дев'ять на Одещині.

Падіння уламків на приватний будинок на Одещині

Уламки одного зі збитих дронів впали на приватний житловий будинок. Це сталося в Одеському районі. В результаті падіння уламків будинок вибухнув. На місці пожежі загинув чоловік.

"Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", — вказали в Силах оборони Півдня.

Пожежа у приватному будинку внаслідок ворожої атаки. Фото: Сили оборони Півдня
Пожежа у приватному будинку внаслідок ворожої атаки. Фото: Сили оборони Півдня
Знищений будинок
Знищений будинок. Фото: Сили оборони Півдня
Знищений будинок
Знищений будинок. Фото: Сили оборони Півдня
Розбите авто
Розбите авто. Фото: Сили оборони Півдня
Повідомлення про атаку на Південь
Повідомлення про атаку на Південь. Фото: скриншот допису Сил оборони Півдня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер висловив співчуття родині загиблого. Він додав, що працівники поліції зафіксували наслідки обстрілу окупантів. Кіпер повідомив, що сталося пожежа також у складському приміщенні спортивної установи.

"Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи", — написав голова ОВА.

Рятувальники гасять пожежу
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Олег Кіпер
Пожежа в будинку
Пожежа в будинку. Фото: Олег Кіпер
Рятувальники гасять пожежу
Рятувальник гасить пожежу. Фото: Олег Кіпер
Рятувальники гасять пожежу
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Олег Кіпер
Повідомлення про обстріл
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.

Додамо, в ніч на 17 грудня ворог знову здійснив атаку на Україну. Вночі було випущено 20 дронів типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ та Чауда, що в Криму.

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