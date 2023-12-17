Внаслідок нічної атаки на Одещину загинула людина — фото руйнувань
Ворог здійснив чергову атаку на південну частину України сьогодні вночі, 17 грудня. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу цієї ночі, однак уламки впали на приватний будинок в Одеському районі. Загинув чоловік.
Про це повідомили в Силах оборони Півдня.
Нічна атака Херсонщини та Одещини 17 грудня
Протягом п'яти годин ворог атакував Південні області України. По Одеській та Херсонській областям було запущено ударні безпілотники типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили 16 ворожих БпЛА. Зокрема, сім з них на Херсонщині, а дев'ять на Одещині.
Падіння уламків на приватний будинок на Одещині
Уламки одного зі збитих дронів впали на приватний житловий будинок. Це сталося в Одеському районі. В результаті падіння уламків будинок вибухнув. На місці пожежі загинув чоловік.
"Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", — вказали в Силах оборони Півдня.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер висловив співчуття родині загиблого. Він додав, що працівники поліції зафіксували наслідки обстрілу окупантів. Кіпер повідомив, що сталося пожежа також у складському приміщенні спортивної установи.
"Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи", — написав голова ОВА.
Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.
Додамо, в ніч на 17 грудня ворог знову здійснив атаку на Україну. Вночі було випущено 20 дронів типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ та Чауда, що в Криму.
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