В результате ночной атаки на Одесщину погиб человек — фото разрушений

Пожар в частном доме в результате вражеской атаки. Фото: Олег Кипер

Враг совершил очередную атаку на южную часть Украины сегодня ночью, 17 декабря. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу в эту ночь, однако обломки упали на частный дом в Одесском районе. Погиб мужчина.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга.

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В течение пяти часов враг атаковал Южные области Украины. По Одесской и Херсонской областям были запущены ударные беспилотники типа "Shahed-131/136". Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 вражеских БпЛА. В частности, семь из них в Херсонской области, а девять в Одесской области.

Падение обломков на частный дом в Одесской области

Обломки одной из сбитых дронов упали на частный жилой дом. Это произошло в Одесском районе. В результате падения обломков здание взорвалось. На месте пожара погиб мужчина.

"Взрывной волной повреждены дома вокруг. Возник масштабный пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", — указали в Силах обороны Юга.

Пожар в частном доме в результате вражеской атаки. Фото: Силы обороны Юга

Уничтоженный дом. Фото: Силы обороны Юга

Уничтоженный дом. Фото: Силы обороны Юга

Разбитый автомобиль. Фото: Силы обороны Юга

Сообщения об атаке на Юг. Фото: скриншот поста Сил обороны Юга

Глава Одесской ОВА Олег Кипер выразил соболезнования семье погибшего. Он добавил, что сотрудники полиции зафиксировали последствия обстрелов оккупантов. Кипер сообщил, что произошел пожар также в складском помещении спортивного учреждения.

"Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения", — написал глава ОВА.

Спасатели тушат пожар. Фото: Олег Кипер

Пожар в доме. Фото: Олег Кипер

Спасатель тушит пожар. Фото: Олег Кипер

Спасатели тушат пожар. Фото: Олег Кипер

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот поста Кипера

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.

Добавим, в ночь на 17 декабря враг снова совершил атаку на Украину. Ночью было выпущено 20 дронов типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска и Чауда, что в Крыму.