Нічна атака на Одеську область — Братчук розповів, що було під ударом

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: скриншот

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.

Про це Сергій Братчук розповів в ефірі телемарафону.

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Братчук зазначив, що ворог намагався вдарити по Одеському районі, однак цьому перешкодили сили ППО, які знищили російські цілі.

"Кровожерливі плани ворога не змінилися, тому що Одеса — морські ворота нашої держави. І з цим все і пов’язано. Є військові інтереси, є політичні, є економічні… Не складеться у них, але й не забуваємо й про психологічний момент, що у росіян хворобливе ставлення до міста", — додав військовий експерт.

Нагадаємо, що ввечері, 16 грудня, ворог атакував Одеську область. Там близько 23:40 гриміли вибухи.

Також ми писали, що в Україні двічі за ніч оголошували повітряну тривогу, під час другої, що почала ширитись областями близько 03:00, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Додамо, що вибухи лунали й у Хмельницькій області. Попередньо, працювали сили ППО по "шахедах".