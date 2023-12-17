Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нічна атака на Одеську область — Братчук розповів, що було під ударом arrow

Нічна атака на Одеську область — Братчук розповів, що було під ударом

17 грудня 2023 07:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нічна атака на Одеську область — Братчук розповів, що було під ударом
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.

Про це Сергій Братчук розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Що відомо про атаку на Одеську область 17 грудня

Братчук зазначив, що ворог намагався вдарити по Одеському районі, однак цьому перешкодили сили ППО, які знищили російські цілі.

"Кровожерливі плани ворога не змінилися, тому що Одеса — морські ворота нашої держави. І з цим все і пов’язано. Є військові інтереси, є політичні, є економічні… Не складеться у них, але й не забуваємо й про психологічний момент, що у росіян хворобливе ставлення до міста", — додав військовий експерт.

Нагадаємо, що ввечері, 16 грудня, ворог атакував Одеську область. Там близько 23:40 гриміли вибухи.

Також ми писали, що в Україні двічі за ніч оголошували повітряну тривогу, під час другої, що почала ширитись областями близько 03:00, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Додамо, що вибухи лунали й у Хмельницькій області. Попередньо, працювали сили ППО по "шахедах".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі