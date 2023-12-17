Ночная атака на Одесскую область — Братчук рассказал, что было под ударом

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Фото: скриншот

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.

Об этом Сергей Братчук рассказал в эфире телемарафона.

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Братчук отметил, что враг пытался ударить по Одесскому району, однако этому помешали силы ПВО, уничтожившие российские цели.

"Кровожадные планы врага не изменились, потому что Одесса — морские ворота нашего государства. И с этим все и связано. Есть военные интересы, политические, экономические… Не сложится у них, но и не забываем и о психологическом моменте, что у россиян болезненное отношение к городу", — добавил военный эксперт.

Напомним, что вечером, 16 декабря, враг атаковал Одесскую область. Там около 23:40 гремели взрывы.

Также мы писали, что в Украине дважды за ночь объявляли воздушную тревогу, во время второй, начавшей распространяться по областям около 03:00, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Добавим, что взрывы раздавались и в Хмельницкой области. Предварительно, работали силы ПВО по "шахедам".