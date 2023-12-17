Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российский флот не способен прикрывать свои сухопутные войска, — Братчук arrow

Российский флот не способен прикрывать свои сухопутные войска, — Братчук

17 декабря 2023 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российский флот не способен прикрывать свои сухопутные войска, — Братчук
Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Черноморский флот Российской Федерации утратил свою полноценность и не может эффективно прикрывать свои сухопутные войска. Это создает опасность, поскольку враг может сконцентрировать свои силы на активизации обстрелов и использовании дронов-камикадзе.

Об этом в эфире марафона "Мы - Украина" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

"Что касается активизации по Одессе, то враг будет делать ставку на дроны-камикадзе, запуская их из Крыма. Они обустроили 5-ю локацию в Балаклаве и запускают их еще и оттуда. Под угрозой юг, в частности Одесчина", — отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Также Братчук отметил, что тактическая авиация врага в Черном море снизила свою активность после того, как украинские защитники сбили их бомбардировщик.

Напомним, российские военные развернули дополнительные площадки для запуска ударных дронов "шахед" в оккупированном Крыму. БпЛА теперь летят и из Балаклавы.

Также мы писали, что по состоянию на 17 декабря Россия продолжает сохранять свое присутствие в Черном море. Из-за сложных погодных условий ракетоносители находятся в пунктах базирования, но десантные корабли все-таки вышли в море.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме