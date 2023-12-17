Российский флот не способен прикрывать свои сухопутные войска, — Братчук

Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Черноморский флот Российской Федерации утратил свою полноценность и не может эффективно прикрывать свои сухопутные войска. Это создает опасность, поскольку враг может сконцентрировать свои силы на активизации обстрелов и использовании дронов-камикадзе.

Об этом в эфире марафона "Мы - Украина" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Что касается активизации по Одессе, то враг будет делать ставку на дроны-камикадзе, запуская их из Крыма. Они обустроили 5-ю локацию в Балаклаве и запускают их еще и оттуда. Под угрозой юг, в частности Одесчина", — отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Также Братчук отметил, что тактическая авиация врага в Черном море снизила свою активность после того, как украинские защитники сбили их бомбардировщик.

Напомним, российские военные развернули дополнительные площадки для запуска ударных дронов "шахед" в оккупированном Крыму. БпЛА теперь летят и из Балаклавы.

Также мы писали, что по состоянию на 17 декабря Россия продолжает сохранять свое присутствие в Черном море. Из-за сложных погодных условий ракетоносители находятся в пунктах базирования, но десантные корабли все-таки вышли в море.