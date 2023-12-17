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У ВМС розказали про загрозу з Чорного моря — скільки кораблів на чергуванні

17 грудня 2023 10:00
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Лілія Швець
редактор
У ВМС розказали про загрозу з Чорного моря — скільки кораблів на чергуванні
Корабель у морі. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на 17 грудня, Росія продовжує зберігати свою присутність у Чорному морі. Наразі через складні погодні умови ракетоносії знаходяться у пунктах базування, але десантні кораблі все-таки вийшли у море. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 16 суден, 6 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 19 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Болгарія, Румунія та Туреччина — країни-члени НАТО — планують підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря. Відомо, що це відбудеться 11 січня у Стамбулі.

Також ми писали, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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