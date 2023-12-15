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РФ тримає флот напоготові — яка ситуація з кораблями у Чорному морі

15 грудня 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ тримає флот напоготові — яка ситуація з кораблями у Чорному морі
Корабель у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 15 грудня, попри вітер та туман, ворог залишає свою присутність у Чорному морі. Наразі погодні умови не дозволяють ворогу вивести на чергування ракетоносії, проте ситуація може змінитися будь-якої миті. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 36 суден, 6 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 9 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для захисту українського Чорноморського узбережжя. Йдеться не лише про кораблі, але й про забезпечення необхідним озброєнням морської піхоти.

Також ми писали, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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