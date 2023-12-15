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РФ держит флот наготове — какая ситуация с кораблями в Черном море

15 декабря 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ держит флот наготове — какая ситуация с кораблями в Черном море
Корабль в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На 15 декабря, несмотря на ветер и туман, враг покидает свое присутствие в Черном море. Сейчас погодные условия не позволяют врагу вывести на дежурство ракетоносители, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля;
  • в Азовском море – один корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 36 судов, 6 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 9 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию по защите украинского Черноморского побережья. Речь идет не только о кораблях, но и об обеспечении необходимым вооружением морской пехоты.

Также мы писали, что появились актуальные карты боевых действий на утро 15 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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