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Росіяни хочуть збільшити кількість ракетоносіїв у Чорному морі, — ВМС

11 грудня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни хочуть збільшити кількість ракетоносіїв у Чорному морі, — ВМС
МРК типу "Каракурт". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія "розконсервувала" старий проєкт будівництва малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Таким чином, ворог намагається збільшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі та створити видимість боєздатного флоту. 

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, це проєкт 30-річної давності, який ворог зараз відновив через брак імпортних деталей для ремонту бойових кораблів. 

"Наразі Росія вимушено повернулася до виробництва МРК типу "Каракурт" саме через санкції, які почали працювати з 2014 року", — сказав Плетенчук.

Створюють видимість могутності у Чорному морі

Плетенчук наголосив, що ще до війни Росія планувала побудувати пʼять малих ракетоносіїв для Чорноморського флоту: "Циклон", "Аскольд", "Амур", "Туча" та наразі триває створення пʼятого. 

Слід зазначити, що наразі три з чотирьох дійсних кораблів не виконують свої функції: вони або в ремонті, або працюють як ППО у морі у випадку з "Циклоном". 

Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки 4 листопада пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд". 

Додамо, що росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля. Наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту. 

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