Росіяни хочуть збільшити кількість ракетоносіїв у Чорному морі, — ВМС

МРК типу "Каракурт". Фото: росЗМІ

Росія "розконсервувала" старий проєкт будівництва малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Таким чином, ворог намагається збільшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі та створити видимість боєздатного флоту.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, це проєкт 30-річної давності, який ворог зараз відновив через брак імпортних деталей для ремонту бойових кораблів.

"Наразі Росія вимушено повернулася до виробництва МРК типу "Каракурт" саме через санкції, які почали працювати з 2014 року", — сказав Плетенчук.

Створюють видимість могутності у Чорному морі

Плетенчук наголосив, що ще до війни Росія планувала побудувати пʼять малих ракетоносіїв для Чорноморського флоту: "Циклон", "Аскольд", "Амур", "Туча" та наразі триває створення пʼятого.

Слід зазначити, що наразі три з чотирьох дійсних кораблів не виконують свої функції: вони або в ремонті, або працюють як ППО у морі у випадку з "Циклоном".

Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки 4 листопада пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Додамо, що росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля. Наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту.