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Росіяни намагаються відремонтувати ракетоносій "Аскольд", — ВМС

8 грудня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни намагаються відремонтувати ракетоносій "Аскольд", — ВМС
Ракетоносій "Аскольд". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля. 

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту. 

Крім того, росіяни планували у море випустити ще 5 нових малих ракетоносіїв. Один з таких під назвою "Туча" вже поповнив склад Чорноморського флоту РФ, однак ще не виходив на чергування. 

Що відомо про ракетний удар по судну "Аскольд" 4 листопада

Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки 4 листопада пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд". 

Низка ЗМІ повідомляли, що під час атаки в Севастопольській бухті і в районі Кримського мосту через Керченську протоку російські окупанти використовували димову завісу для маскування.

Додамо, що сьогодні, 8 грудня, у Чорному морі вирує негода. Через це ворог був вимушений залишити більшість кораблів у пунктах базування, однак флот на чергуванні присутній. 

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