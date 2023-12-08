Росіяни намагаються відремонтувати ракетоносій "Аскольд", — ВМС

Ракетоносій "Аскольд". Фото: росЗМІ

Росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту.

Крім того, росіяни планували у море випустити ще 5 нових малих ракетоносіїв. Один з таких під назвою "Туча" вже поповнив склад Чорноморського флоту РФ, однак ще не виходив на чергування.

Що відомо про ракетний удар по судну "Аскольд" 4 листопада

Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки 4 листопада пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Низка ЗМІ повідомляли, що під час атаки в Севастопольській бухті і в районі Кримського мосту через Керченську протоку російські окупанти використовували димову завісу для маскування.

Додамо, що сьогодні, 8 грудня, у Чорному морі вирує негода. Через це ворог був вимушений залишити більшість кораблів у пунктах базування, однак флот на чергуванні присутній.