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Цей літак мінував зерновий коридор — у ВМС розповіли про ліквідацію Су-24М

7 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Цей літак мінував зерновий коридор — у ВМС розповіли про ліквідацію Су-24М
Су-24 у повітрі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після втрати бомбардувальника Су-24М росіяни перестали застосовувати авіацію для атак, можливо шукають шляхи розв'язання проблеми. Військові зазначають, що саме цей літак займався "мінуванням" зернового коридору.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, цей літак окупанти називали "праскою", бо він призначений для проривання найсучаснішу ППО. 

"Цей літак призначений для прориву ППО противника. Він "складає" крила назад і може піти на прорив, але вони його застосовували інакше і от результат", — сказав Плетенчук.

Що відомо про знищення бомбардувальника

Нагадаємо, ввечері 5 грудня Повітряні сили України знищили російський літак Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

Також ми писали, що цю інформацію підтверджують У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів. 

Додамо, з 8 серпня, від початку роботи гуманітарних зернових коридорів, з Чорноморського порту вийшло 2,8 мільйона тонн вантажів. Відомо, що судна дісталися до кінцевих точок у 19 країнах світу. 

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