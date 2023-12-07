Цей літак мінував зерновий коридор — у ВМС розповіли про ліквідацію Су-24М
Після втрати бомбардувальника Су-24М росіяни перестали застосовувати авіацію для атак, можливо шукають шляхи розв'язання проблеми. Військові зазначають, що саме цей літак займався "мінуванням" зернового коридору.
Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
За його словами, цей літак окупанти називали "праскою", бо він призначений для проривання найсучаснішу ППО.
"Цей літак призначений для прориву ППО противника. Він "складає" крила назад і може піти на прорив, але вони його застосовували інакше і от результат", — сказав Плетенчук.
Що відомо про знищення бомбардувальника
Нагадаємо, ввечері 5 грудня Повітряні сили України знищили російський літак Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.
Також ми писали, що цю інформацію підтверджують У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів.
Додамо, з 8 серпня, від початку роботи гуманітарних зернових коридорів, з Чорноморського порту вийшло 2,8 мільйона тонн вантажів. Відомо, що судна дісталися до кінцевих точок у 19 країнах світу.
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