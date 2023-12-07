Этот самолет миновал зерновой коридор – в ВМС рассказали о ликвидации Су-24М
После потери бомбардировщика Су-24М россияне перестали применять авиацию для атак, возможно, ищут пути решения проблемы. Военные отмечают, что именно этот самолет занимался минированием зернового коридора.
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, этот самолет оккупанты называли "утюгом", потому что он предназначен для прорыва самой современной ПВО.
"Этот самолет предназначен для прорыва ПВО противника. Он "складывает" крылья назад и может пойти на прорыв, но они его применяли иначе и вот результат", — сказал Плетенчук.
Что известно об уничтожении бомбардировщика
Напомним, вечером 5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский самолет Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Избиение произошло в районе острова Змеиный.
Также мы писали, что эту информацию подтверждают. В российских соцсетях подтверждают эту информацию и сообщают о смерти пилотов.
Добавим, с 8 августа, с начала работы гуманитарных зерновых коридоров из Черноморского порта вышло 2,8 миллиона тонн грузов. Известно, что суда добрались до конечных точек в 19 странах мира.
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