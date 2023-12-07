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Этот самолет миновал зерновой коридор – в ВМС рассказали о ликвидации Су-24М

7 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Этот самолет миновал зерновой коридор – в ВМС рассказали о ликвидации Су-24М
Су-24 в воздухе. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После потери бомбардировщика Су-24М россияне перестали применять авиацию для атак, возможно, ищут пути решения проблемы. Военные отмечают, что именно этот самолет занимался минированием зернового коридора.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, этот самолет оккупанты называли "утюгом", потому что он предназначен для прорыва самой современной ПВО.

"Этот самолет предназначен для прорыва ПВО противника. Он "складывает" крылья назад и может пойти на прорыв, но они его применяли иначе и вот результат", — сказал Плетенчук.

Что известно об уничтожении бомбардировщика

Напомним, вечером 5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский самолет Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Избиение произошло в районе острова Змеиный.

Также мы писали, что эту информацию подтверждают. В российских соцсетях подтверждают эту информацию и сообщают о смерти пилотов.

Добавим, с 8 августа, с начала работы гуманитарных зерновых коридоров из Черноморского порта вышло 2,8 миллиона тонн грузов. Известно, что суда добрались до конечных точек в 19 странах мира.

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