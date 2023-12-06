Обидва пілоти загинули — в РФ підтвердили збиття СУ-24М над Чорним морем

Бомбардувальник Су-24М у польоті. Фото: росЗМІ

Вчора ввечері, 5 грудня, сили ППО у небі над Чорним морем збили ворожий бомбардувальник, який збирався атакувати Одеську область. У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Росіяни ниють через те, що це була "незрозуміла, але дальнобійна" система ППО, яка влучила у Су-24М, який маскувався під СУ-30.

Повідомлення з ворожих соцмереж. Фото: скриншот

Крім того, ворог збентежений такими подіями та починає хвилюватися за свою авіацію.

"Погано, що наша авіація опинилася у великій небезпеці, а ми навіть не знаємо, з чого стріляли українці", — пишуть загарбники.

Нагадаємо, 5 грудня Повітряні сили України знищили російський літак Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.