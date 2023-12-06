Обидва пілоти загинули — в РФ підтвердили збиття СУ-24М над Чорним морем
Вчора ввечері, 5 грудня, сили ППО у небі над Чорним морем збили ворожий бомбардувальник, який збирався атакувати Одеську область. У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Окупанти підтверджують втрату бомбардувальника
Росіяни ниють через те, що це була "незрозуміла, але дальнобійна" система ППО, яка влучила у Су-24М, який маскувався під СУ-30.
Крім того, ворог збентежений такими подіями та починає хвилюватися за свою авіацію.
"Погано, що наша авіація опинилася у великій небезпеці, а ми навіть не знаємо, з чого стріляли українці", — пишуть загарбники.
Нагадаємо, 5 грудня Повітряні сили України знищили російський літак Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.
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