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Обидва пілоти загинули — в РФ підтвердили збиття СУ-24М над Чорним морем

6 грудня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Обидва пілоти загинули — в РФ підтвердили збиття СУ-24М над Чорним морем
Бомбардувальник Су-24М у польоті. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора ввечері, 5 грудня, сили ППО у небі над Чорним морем збили ворожий бомбардувальник, який збирався атакувати Одеську область. У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Росіяни ниють через те, що це була "незрозуміла, але дальнобійна" система ППО, яка влучила у Су-24М, який маскувався під СУ-30.

Повідомлення з ворожих соцмереж. Фото: скриншот

Крім того, ворог збентежений такими подіями та починає хвилюватися за свою авіацію. 

"Погано, що наша авіація опинилася у великій небезпеці, а ми навіть не знаємо, з чого стріляли українці", — пишуть загарбники. 

Нагадаємо, 5 грудня Повітряні сили України знищили російський літак Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

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