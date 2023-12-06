Оба пилота погибли — в РФ подтвердили сбитие СУ-24М над Черным морем
Вчера вечером, 5 декабря, силы ПВО в небе над Черным морем сбили вражеский бомбардировщик, собиравшийся атаковать Одесскую область. В российских соцсетях подтверждают эту информацию и сообщают о смерти пилотов.
Об этом сообщают росСМИ.
Оккупанты подтверждают потерю бомбардировщика
Россияне ноют из-за того, что это была "непонятная, но дальнобойная" система ПВО, попавшая в маскировавшийся под СУ-30, Су-24М.
Кроме того, враг смущен такими событиями и начинает беспокоиться за свою авиацию.
"Плохо, что наша авиация оказалась в большой опасности, а мы даже не знаем, из чего стреляли украинцы", — пишут захватчики.
Напомним, 5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский самолет Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Сбитие произошло в районе острова Змеиный.
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