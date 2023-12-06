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Оба пилота погибли — в РФ подтвердили сбитие СУ-24М над Черным морем

6 декабря 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оба пилота погибли — в РФ подтвердили сбитие СУ-24М над Черным морем
Бомбардировщик Су-24М в полете. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера вечером, 5 декабря, силы ПВО в небе над Черным морем сбили вражеский бомбардировщик, собиравшийся атаковать Одесскую область. В российских соцсетях подтверждают эту информацию и сообщают о смерти пилотов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Россияне ноют из-за того, что это была "непонятная, но дальнобойная" система ПВО, попавшая в маскировавшийся под СУ-30, Су-24М.

Сообщение из вражеских соцсетей. Фото: скриншот

Кроме того, враг смущен такими событиями и начинает беспокоиться за свою авиацию.

"Плохо, что наша авиация оказалась в большой опасности, а мы даже не знаем, из чего стреляли украинцы", — пишут захватчики.

Напомним, 5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский самолет Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Сбитие произошло в районе острова Змеиный.

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