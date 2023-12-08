Россияне пытаются отремонтировать ракетоноситель "Аскольд", — ВМС

Ракетоноситель "Аскольд". Фото: росСМИ

Россияне в оккупированном Крыму подняли из воды подбитый ракетоноситель "Аскольд". Вероятно, враг пытается восстановить боевой потенциал корабля.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, в настоящее время оккупанты определяют степень повреждений и время ремонта.

Кроме того, россияне планировали в море выпустить еще пять новых малых ракетоносителей. Один из таких под названием "Туча" уже пополнил состав Черноморского флота РФ, однако еще не выходил на дежурство.

Что известно о Ракетном ударе по судну "Аскольд" 4 ноября

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки 4 ноября поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд".

Ряд СМИ сообщали, что во время атаки в Севастопольской бухте и в районе Крымского моста через Керченский пролив российские оккупанты использовали дымовой занавес для маскировки.

Добавим, что сегодня, 8 декабря, в Черном море бурлит непогода. Поэтому враг был вынужден оставить большинство кораблей в пунктах базирования, однако флот на дежурстве присутствовал.