Російських ракетоносіїв у Чорному морі немає — деталі

Кораблі у морі. Фото: ВВС

Сьогодні, 8 грудня, у Чорному морі вирує негода. Через це ворог був вимушений залишити більшість кораблів у пунктах базування, однак флот на чергуванні присутній.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — один десантний корабель;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Кількість кораблів у морях. Фото: ВМС

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 12 суден, 1 рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 9 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Ранкова атака на Україну

Сьогодні зранку російські загарбники випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555. Наша ППО знищила 14 з них.

У Київській області збили всі ракети, однак уламки пошкодили приватні будинки у декількох громадах області. Проте у Дніпропетровській області є влучання. Внаслідок удару по Павлоградському району загинула одна людина та ще чотири поранені.