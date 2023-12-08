Российских ракетоносителей в Черном море нет — детали
Сегодня, 8 декабря, в Черном море бурлит непогода. Поэтому враг был вынужден оставить большинство кораблей в пунктах базирования, однако флот на дежурстве присутствовал.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
- в Азовском море — один десантный корабль;
- в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 12 судов, 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 9 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Утренняя атака на Украину
Сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наше ПВО уничтожило 14 из них.
В Киевской области сбили все ракеты, однако обломки повредили частные дома в нескольких общинах области. Однако в Днепропетровской области есть попадания. В результате удара по Павлоградскому району погиб один человек и еще четыре ранены.
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