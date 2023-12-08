Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российских ракетоносителей в Черном море нет — детали arrow

Российских ракетоносителей в Черном море нет — детали

8 декабря 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российских ракетоносителей в Черном море нет — детали
Корабли в море. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 8 декабря, в Черном море бурлит непогода. Поэтому враг был вынужден оставить большинство кораблей в пунктах базирования, однако флот на дежурстве присутствовал.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море — один десантный корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Число кораблей в морях. Фото: ВМС

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 12 судов, 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 9 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Утренняя атака на Украину

Сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наше ПВО уничтожило 14 из них.

В Киевской области сбили все ракеты, однако обломки повредили частные дома в нескольких общинах области. Однако в Днепропетровской области есть попадания. В результате удара по Павлоградскому району погиб один человек и еще четыре ранены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме