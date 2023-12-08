Российских ракетоносителей в Черном море нет — детали

Корабли в море. Фото: BBC

Сегодня, 8 декабря, в Черном море бурлит непогода. Поэтому враг был вынужден оставить большинство кораблей в пунктах базирования, однако флот на дежурстве присутствовал.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

в Азовском море — один десантный корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Число кораблей в морях. Фото: ВМС

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 12 судов, 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 9 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Утренняя атака на Украину

Сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наше ПВО уничтожило 14 из них.

В Киевской области сбили все ракеты, однако обломки повредили частные дома в нескольких общинах области. Однако в Днепропетровской области есть попадания. В результате удара по Павлоградскому району погиб один человек и еще четыре ранены.