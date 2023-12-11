Россияне хотят увеличить количество ракетоносителей в Черном море, — ВМС

МРК типа "Каракурт". Фото: росСМИ

Россия "расконсервировала" старый проект строительства малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Таким образом, враг пытается увеличить количество носителей "Калибров" в Черном море и создать видимость боеспособного флота.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, это проект 30-летней давности, который враг сейчас восстановил из-за нехватки импортных деталей для ремонта боевых кораблей.

"В настоящее время Россия вынужденно вернулась к производству МРК типа "Каракурт" именно из-за санкций, которые начали работать с 2014 года", — сказал Плетенчук.

Создают видимость могущества в Черном море

Плетенчук подчеркнул, что еще до войны Россия планировала построить пять малых ракетоносителей для Черноморского флота: "Циклон", "Аскольд", "Амур", "Туча" и продолжается создание пятого.

Следует отметить, что в настоящее время три из четырех действительных кораблей не выполняют свои функции: они либо в ремонте, либо работают как ПВО в море в случае с "Циклоном".

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки 4 ноября поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд".

Добавим, что россияне в оккупированном Крыму подняли из воды подбитый ракетоноситель "Аскольд". Вероятно, враг пытается восстановить боевой потенциал корабля. Сейчас оккупанты определяют степень повреждений и время ремонта.