РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі — яка ситуація з ракетоносіями
Сьогодні, 14 грудня, у Чорному морі вирує шторм, однак ворог вивів флот на чергування, збільшивши кількість кораблів. Наразі на бойовому рейді ракетоносіїв не зафіксовано, однак ситуація може змінитися.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожих кораблі;
- в Азовському морі — один корабель;
- в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 12 суден, 3 рухалося з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 17 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, Росія "розконсервувала" старий проєкт будівництва малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Таким чином, ворог намагається збільшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі та створити видимість боєздатного флоту.
Також ми писали, що Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для захисту українського Чорноморського узбережжя. Йдеться не лише про кораблі, але й про забезпечення необхідним озброєнням морську піхоту.
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