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Ситуація у Чорному морі — ворог вивів флот на чергування

13 грудня 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ситуація у Чорному морі — ворог вивів флот на чергування
Корабель у тумані. Фото: Одеський порт
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 13 грудня, ворог залишає свою присутність у Чорному морі, попри густий туман. Наразі на бойовому чергуванні перебувають патрульні кораблі, ракетоносії заведені у пункти базування у Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 15 суден, 2 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Моряки збили ворожий дрон

Вчора ввечері, під час атаки БпЛА на Одеську область, ВМС знищили один ворожий Shahed-136 над акваторією Чорного моря. 

Нагадаємо, Західні партнери України зорганізувалися у нову коаліцію на підтримку нашої країни. Що принесе Україні морська коаліція, на чолі якої стоять Велика Британія та Норвегія, чи розрахована вона на повоєнний період — у матеріалі Новини.LIVE.

Додамо, у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

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