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РФ тримає флот напоготові — яка ситуація з кораблями у Чорному морі

12 грудня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ тримає флот напоготові — яка ситуація з кораблями у Чорному морі
Бойовий корабель на чергуванні. Фото: РосЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри негоду у Чорному морі російський окупаційний флот продовжує бойове чергування біля берегів Кримського півострова. Наразі ракетоносіїв на рейді не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 8 суден, 2 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 30 суден, 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.ʼ

Крім того, у МІ6 вважають, що після збиття бомбардувальника Су-24М росіяни зменшать кількість обстрілів острова Зміїний. Таким чином, проходження цивільних суден у чорноморському зерновому коридорі стане більш безпечним. 

Також ми писали, що Росія "розконсервувала" старий проєкт будівництва малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Таким чином, ворог намагається збільшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі та створити видимість боєздатного флоту. 

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