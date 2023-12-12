РФ тримає флот напоготові — яка ситуація з кораблями у Чорному морі

Бойовий корабель на чергуванні. Фото: РосЗМІ

Попри негоду у Чорному морі російський окупаційний флот продовжує бойове чергування біля берегів Кримського півострова. Наразі ракетоносіїв на рейді не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожих кораблі;

в Азовському морі — один корабель;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 8 суден, 2 рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 30 суден, 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.ʼ

Крім того, у МІ6 вважають, що після збиття бомбардувальника Су-24М росіяни зменшать кількість обстрілів острова Зміїний. Таким чином, проходження цивільних суден у чорноморському зерновому коридорі стане більш безпечним.

Також ми писали, що Росія "розконсервувала" старий проєкт будівництва малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Таким чином, ворог намагається збільшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі та створити видимість боєздатного флоту.