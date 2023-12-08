Росіяни зменшать кількість атак на Зміїний — британська розвідка про збиття Су-24М

Український прапор на острові Зміїний. Фото: Reuters

У МІ6 вважають, що після збиття бомбардувальника Су-24М, росіяни зменшать кількість обстрілів острова Зміїний. Таким чином проходження цивільних суден у чорноморському зерновому коридорі стане більш безпечним.

Про це йдеться у звіті британському Міністерстві оборони.

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"З літа 2023 року Росія продовжувала здійснювати активні удари авіацією в цьому регіоні. Адже острів Зміїний став символом українського опору, і Росія хоче показати, що вона все ще може застосовувати силу в Чорному морі", — йдеться в повідомленні.

Звіт британської розвідки. Фото: скриншот

Бомбардувальник впав у море

Крім того, розвідники зазначають, що наразі Росіє не може розпочати пошукову операцію через ефективний захист простору українською стороною.

Що відомо про знищення російського літака

Нагадаємо, ввечері 5 грудня Повітряні сили України знищили російський літак Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

Також ми писали, що у російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів.

Додамо, після втрати бомбардувальника Су-24М росіяни перестали застосовувати авіацію для атак, можливо шукають шляхи розв'язання проблеми.