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Росіяни зменшать кількість атак на Зміїний — британська розвідка про збиття Су-24М

8 грудня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни зменшать кількість атак на Зміїний — британська розвідка про збиття Су-24М
Український прапор на острові Зміїний. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У МІ6 вважають, що після збиття бомбардувальника Су-24М, росіяни зменшать кількість обстрілів острова Зміїний. Таким чином проходження цивільних суден у чорноморському зерновому коридорі стане більш безпечним. 

Про це йдеться у звіті британському Міністерстві оборони. 

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"З літа 2023 року Росія продовжувала здійснювати активні удари авіацією в цьому регіоні. Адже острів Зміїний став символом українського опору, і Росія хоче показати, що вона все ще може застосовувати силу в Чорному морі", — йдеться в повідомленні.

Звіт британської розвідки. Фото: скриншот 

Бомбардувальник впав у море

Крім того, розвідники зазначають, що наразі Росіє не може розпочати пошукову операцію через ефективний захист простору українською стороною. 

Що відомо про знищення російського літака

Нагадаємо, ввечері 5 грудня Повітряні сили України знищили російський літак Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

Також ми писали, що у російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів. 

Додамо, після втрати бомбардувальника Су-24М росіяни перестали застосовувати авіацію для атак, можливо шукають шляхи розв'язання проблеми. 

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