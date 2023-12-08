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Россияне снизят количество атак на Змеиный — британская разведка о сбитии Су-24М

8 декабря 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне снизят количество атак на Змеиный — британская разведка о сбитии Су-24М
Украинский флаг на острове Змеиный. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В МИ6 считают, что после сбития бомбардировщика Су-24М россияне снизят количество обстрелов острова Змеиный. Таким образом, прохождение гражданских судов в черноморском зерновом коридоре станет более безопасным.

Об этом говорится в отчете британского Министерства обороны.

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"С лета 2023 года Россия продолжала совершать активные удары авиацией в этом регионе. Ведь остров Змеиный стал символом украинского сопротивления, и Россия хочет показать, что она все еще может применять силу в Черном море", — говорится в сообщении.

Отчет британской разведки. Фото: скриншот

Бомбардировщик упал в море

Кроме того, разведчики отмечают, что в настоящее время Россия не может начать поисковую операцию из-за эффективной защиты пространства украинской стороной.

Что известно об уничтожении российского самолета

Напомним, вечером 5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский самолет Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Избиение произошло в районе острова Змеиный.

Также мы писали, что в российских соцсетях подтверждают эту информацию и сообщают о смерти пилотов.

Добавим, после потери бомбардировщика Су-24М россияне перестали применять авиацию для атак, возможно, ищут пути решения проблемы.

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