Росіяни під час шторму вивели кораблі на чергування — яку несуть загрозу

Кораблі на чергуванні у морі. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 11 грудня, у Чорному морі оголосили штормове попередження. Попри це російський флот вийшов на бойове чергування, однак без ракетоносіїв.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожих кораблі;

в Азовському морі — один корабель;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 12 суден, 3 рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 3 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а решту заставила переховувати на території Росії.

Також ми писали, що цієї ночі окупанти випустили по Миколаївській області ударні дрони типу "Shahed-131/136". Українська ППО знищила усі безпілотники, проте внаслідок падіння уламків є руйнування.