Россияне во время шторма вывели корабли на дежурство — какую несут угрозу

Корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 11 декабря, в Черном море объявили штормовое предупреждение. Несмотря на это, российский флот вышел на боевое дежурство, однако без ракетоносителей.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;

в Азовском море — один корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 12 судов, 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 3 суда, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, ВСУ добились значительного успеха в Черном море, поэтому РФ больше не имеет там тотального влияния. Более того, Украина уничтожила часть Черноморского флота, а остальные заставила скрывать на территории России.

Также мы писали, что этой ночью оккупанты выпустили по Николаевской области ударные дроны типа "Shahed-131/136". Украинская ПВО уничтожила все беспилотники, однако в результате падения обломков есть разрушения.