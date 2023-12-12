Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow РФ держит флот наготове — какая ситуация с кораблями в Черном море arrow

РФ держит флот наготове — какая ситуация с кораблями в Черном море

12 декабря 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ держит флот наготове — какая ситуация с кораблями в Черном море
Боевой корабль на дежурстве. Фото: РосСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на непогоду в Черном море, российский оккупационный флот продолжает боевое дежурство у берегов Крымского полуострова. В настоящее время ракетоносители на рейде не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;
  • в Азовском море – один корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 8 судов, 2 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 30 судов, 8 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Великобритания и Норвегия возглавят вновь "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.

Кроме того, в МИ6 считают, что после сбития бомбардировщика Су-24М россияне снизят количество обстрелов острова Змеиный. Таким образом, прохождение гражданских судов в черноморском зерновом коридоре станет более безопасным.

Также мы писали, что Россия "расконсервировала" старый проект строительства малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Таким образом, враг пытается увеличить количество носителей "Калибров" в Черном море и создать видимость боеспособного флота.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме