РФ держит флот наготове — какая ситуация с кораблями в Черном море

Боевой корабль на дежурстве. Фото: РосСМИ

Несмотря на непогоду в Черном море, российский оккупационный флот продолжает боевое дежурство у берегов Крымского полуострова. В настоящее время ракетоносители на рейде не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;

в Азовском море – один корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 8 судов, 2 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 30 судов, 8 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Великобритания и Норвегия возглавят вновь "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.

Кроме того, в МИ6 считают, что после сбития бомбардировщика Су-24М россияне снизят количество обстрелов острова Змеиный. Таким образом, прохождение гражданских судов в черноморском зерновом коридоре станет более безопасным.

Также мы писали, что Россия "расконсервировала" старый проект строительства малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Таким образом, враг пытается увеличить количество носителей "Калибров" в Черном море и создать видимость боеспособного флота.