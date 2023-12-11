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Морська коаліція в дії — Британія та Норвегія передадуть Україні протимінні кораблі

11 грудня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Морська коаліція в дії — Британія та Норвегія передадуть Україні протимінні кораблі
Кораблі НАТО у морі. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії. 

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За інформацією відомства, таким чином Україна може зміцнити здатність ведення бойових дій на морі. 

"Сьогодні було оголошено, що Велика Британія та Норвегія спільно оголосять Коаліцію морських можливостей, яка запропонує план розвитку ВМС України. Зусилля з відновлення почалися з того, що Велика Британія надала нові кораблі та обладнання до них", — йдеться у повідомленні. 

Повідомлення МО Британії. Фото: скриншот

Чим займатиметься коаліція

Військові зазначають, що західні фахівці допоможуть модернізувати роботу ВМС та посилити безпеку для цивільного судноплавства у Чорноморському регіоні. Крім того, Британія передасть Україні тральники, які мають розчистити акваторію від мін та КАБів. 

Нагадаємо, У МІ6 вважають, що після збиття бомбардувальника Су-24М росіяни зменшать кількість обстрілів острова Зміїний. Таким чином, проходження цивільних суден у чорноморському зерновому коридорі стане більш безпечним. 

Також ми писали, що сьогодні, 11 грудня, у Чорному морі оголосили штормове попередження. Попри це російський флот вийшов на бойове чергування, однак без ракетоносіїв. 

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