Морская коалиция в действии — Британия и Норвегия передадут Украине противоминные корабли

Корабли НАТО в море. Фото: Reuters

Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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По информации ведомства, таким образом Украина может укрепить способность ведения боевых действий на море.

"Сегодня было объявлено, что Великобритания и Норвегия совместно объявят Коалицию морских возможностей, которая предложит план развития ВМС Украины. Усилия по восстановлению начались с того, что Великобритания предоставила новые корабли и оборудование к ним", — говорится в сообщении.

Сообщение МО Британии. Фото: скриншот

Чем будет заниматься коалиция

Военные отмечают, что западные специалисты помогут модернизировать работу ВМС и усилить безопасность гражданского судоходства в Черноморском регионе. Кроме того, Великобритания передаст Украине тральщики, которые должны расчистить акваторию от мин и КАБов.

Напомним, В МИ6 считают, что после сбития бомбардировщика Су-24М россияне снизят количество обстрелов острова Змеиный. Таким образом, прохождение гражданских судов в черноморском зерновом коридоре станет более безопасным.

Также мы писали, что сегодня, 11 декабря, в Черном море объявили штормовое предупреждение. Несмотря на это, российский флот вышел на боевое дежурство, однако без ракетоносителей.