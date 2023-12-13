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Ситуация в Черном море – враг вывел флот на дежурство

13 декабря 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ситуация в Черном море – враг вывел флот на дежурство
Корабль в тумане. Фото: Одесский порт
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 13 декабря, враг оставляет свое присутствие в Черном море, несмотря на густой туман. На боевом дежурстве находятся патрульные корабли, ракетоносители заведены в пункты базирования в Крыму.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;
  • в Азовском море – один корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 15 судов, 2 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 12 судов, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Моряки сбили вражеский дрон

Вчера вечером, во время атаки БпЛА на Одесскую область, ВМС уничтожили один вражеский Shahed-136 над акваторией Черного моря.

Напомним, что Западные партнеры Украины организовались в новую коалицию в поддержку нашей страны. Что принесет Украине морская коалиция, во главе которой стоят Великобритания и Норвегия, рассчитана ли она на послевоенный период — в материале Новини.LIVE.

Добавим, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.

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