Ситуация в Черном море – враг вывел флот на дежурство
На сегодня, 13 декабря, враг оставляет свое присутствие в Черном море, несмотря на густой туман. На боевом дежурстве находятся патрульные корабли, ракетоносители заведены в пункты базирования в Крыму.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;
- в Азовском море – один корабль;
- в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 15 судов, 2 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 12 судов, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Моряки сбили вражеский дрон
Вчера вечером, во время атаки БпЛА на Одесскую область, ВМС уничтожили один вражеский Shahed-136 над акваторией Черного моря.
Напомним, что Западные партнеры Украины организовались в новую коалицию в поддержку нашей страны. Что принесет Украине морская коалиция, во главе которой стоят Великобритания и Норвегия, рассчитана ли она на послевоенный период — в материале Новини.LIVE.
Добавим, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.
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