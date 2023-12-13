Ситуация в Черном море – враг вывел флот на дежурство

Корабль в тумане. Фото: Одесский порт

На сегодня, 13 декабря, враг оставляет свое присутствие в Черном море, несмотря на густой туман. На боевом дежурстве находятся патрульные корабли, ракетоносители заведены в пункты базирования в Крыму.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;

в Азовском море – один корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 15 судов, 2 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 судов, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Моряки сбили вражеский дрон

Вчера вечером, во время атаки БпЛА на Одесскую область, ВМС уничтожили один вражеский Shahed-136 над акваторией Черного моря.

Напомним, что Западные партнеры Украины организовались в новую коалицию в поддержку нашей страны. Что принесет Украине морская коалиция, во главе которой стоят Великобритания и Норвегия, рассчитана ли она на послевоенный период — в материале Новини.LIVE.

Добавим, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.