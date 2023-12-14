РФ увеличила количество кораблей в Черном море — какая ситуация с ракетоносителями

Корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 14 декабря, в Черном море бурлит шторм, однако враг вывел флот на дежурство, увеличив количество кораблей. Пока на боевом рейде ракетоносители не зафиксированы, однако ситуация может измениться.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля;

в Азовском море — один корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 12 судов, 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 17 судов, 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Россия "расконсервировала" старый проект строительства малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Таким образом, враг пытается увеличить количество носителей "Калибров" в Черном море и создать видимость боеспособного флота.

Также мы писали, что Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию по защите украинского Черноморского побережья. Речь идет не только о кораблях, но и об обеспечении необходимым вооружением морской пехоты.