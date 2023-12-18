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Российский морской дрон может представлять угрозу для гражданских судов

18 декабря 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российский морской дрон может представлять угрозу для гражданских судов
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Новый морской дрон РФ "Одуванчик" может стать угрозой для гражданских судов в Черном море. В частности, под ударом могут оказаться корабли, работающие в черноморских зерновых коридорах.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, враг постоянно пытался остановить движение кораблей в Черном море, обвиняя зерновые балкеры в транспортировке оружия.

"Понимая, что имеем дело со страной-террористом, нельзя исключать, что такие дроны будут применены и против гражданских судов. Тем более, неоднократно звучали заявления по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будет продолжаться, то их будут воспринимать как законные военные цели", — сказала Гуменюк.

Работа зернового коридора продолжается

Кроме того, военная отметила, что навигационный коридор функционирует, несмотря на штормовую погоду и повышение минной угрозы.

"Силы обороны обеспечивают контроль за максимально безопасным прохождением судами территориального моря Украины с последующим выходом в международные воды", — добавила спикер "Юга".

Напомним, по состоянию на 18 декабря в портах Большой Одессы на погрузке находятся 18 судов. Также к своим конечным точкам направляются еще 11 балкеров.

Добавим, что на дежурстве в Черном море остается вражеский флот. Корабли РФ патрулируют возле берегов временно оккупированного Крыма, однако ракетоносители заведены в пункты базирования.

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